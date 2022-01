Dragon Ball Z Kakarot e oltre: CyberConnect2 svelerà presto un nuovo videogioco

A margine dell'evento in streaming organizzato da Hiroshi Matsuyama per festeggiare il Capodanno, il CEO di CyberConnect2 ha snocciolato i successi commerciali degli ultimi videogiochi della compagnia giapponese e solleticato la curiosità dei fan preannunciando il reveal di un nuovo, ambizioso titolo.

Pur senza entrare nei dettagli per non rovinare la sorpresa agli appassionati, Matsuyama spiega che la prossima opera targata CyberConnect2 verrà presentata ufficialmente a febbraio, con lancio previsto già da questa estate su di una rosa di piattaforme non ancora specificata.

A detta di Matsuyama, questo misterioso videogioco "farà sicuramente parlare di sé, sarà un qualcosa che scuoterà il mondo". Tornando ai recenti successi della software house nipponica, il boss di CyberConnect2 condivide i dati di vendita degli ultimi titoli sviluppati dall'azienda di Fukuoka:

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles ha superato le 1,32 milioni di unità commercializzate in tutto il mondo.

Dragon Ball Z Kakarot - le vendite globali del GDR open world hanno superato da poco le 4,5 milioni di unità.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 - l'ultimo capitolo dell'iconica serie di picchiaduro a incontri ha venduto 8,7 milioni di copie nei mercati videoludici asiatici, europei e americani.

In chiusura di intervento, Matsuyama si è rivolto agli appassionati della serie .Hack per invitarli a prepararsi all'evento mediatico che CyberConnect2 sta pianificando per festeggiare a giugno il ventesimo anniversario dell'IP. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Dragon Ball Z Kakarot su Nintendo Switch.