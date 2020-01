Dragon Ball Z Kakarot: tutti i personaggi giocabili e di supporto

In Dragon Ball Z Kakarot non potevano mancare i personaggi principali della serie ideata da Akira Toriyama. Di seguito vi mostriamo tutti i personaggi giocabili e di supporto del nuovo Action RPG di CyberConnect2, spiegandovi come sbloccarli nel gioco.

I personaggi giocabili potranno essere manovrati direttamente dal giocatore, mentre quelli di supporto vi saranno di aiuto nel corso dell'avventura. Li elenchiamo tutti di seguito.

I personaggi giocabili di Dragon Ball Z Kakarot

Goku

Gohan bambino

Gohan giovane

Gohan adulto

Piccolo

Vegeta

Trunks del futuro

Gotenks

Vegito

I personaggi di supporto di Dragon Ball Z Kakarot

Krillin

Tien Shinhan

Chiaotzu

Yamcha

Come sbloccare i personaggi giocabili in Dragon Ball Z Kakarot

Naturalmente in Dragon Ball Z Kakarot sarà possibile giocare nei panni di Goku, ma nel corso dell'avventura sarete in grado di sbloccare anche gli altri personaggi giocabili che abbiamo elencato poco sopra. Cosa bisogna fare per sbloccarli e ottenerli?

La risposta è molto semplice: tutto quello che dovete fare è andare avanti nella storia principale di Dragon Ball Z Kakarot. Tutti i personaggi giocabili, infatti, verranno sbloccati gradualmente nel corso dell'avventura, man mano che vi porterete avanti con la campagna. Non ci dilunghiamo oltre nei dettagli, in modo da non farvi nessuna anticipazione sullo sviluppo della quest principale.

