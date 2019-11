Dragon Ball Z Kakarot: personaggi di supporto ed eroi giocabili nel nuovo trailer

Mancano ancora un paio di mesi alla pubblicazione di Dragon Ball Z Kakarot, ma Bandai Namco sta rendendo l'attesa ben più piacevole pubblicando a cadenza regolare nuove immagini e soprattutto filmati che approfondiscono le meccaniche di questo inedito action RPG ambientato nel mondo creato da Akira Toriyama.

Quest'oggi, è giunto il momento di approfondire il ruolo dei personaggi di supporto e degli eroi giocabili. Durante l'avventura, che ripercorrerà tutti gli avvenimenti della serie Z, Goku potrà portare con sé in battaglia fino a due compagni di supporto. Il filmato ci mostra in azione Krillin, Yamcha, Tenshinhan e Jiaozi. Ognuno di essi è in possesso di attacchi di incredibile utilità: Krillin e Tenshinhan, ad esempio, possono disorientare i nemici con il Solar Flare, mentre Yamcha può colpirli ripetutamente con la Spirit Bomb. Con la sua Telecinesi, Jiaozi può invece attirarli in un punto ben preciso e lasciarli alla mercé di Goku. Alle singole tecniche, vanno ad aggiungersi anche le Z Combinations, ovvero delle combinazioni di attacchi di più eroi estremamente efficaci, che culminano con un potentissimo colpo energetico.

In aggiunta a Goku, potrete inoltre controllare anche tanti altri personaggi, sia in combattimento sia durante l'esplorazione. Il filmato, realizzato con la build del gioco presentata all'E3 2019, ci mostra in azione Gohan bambino, Piccolo e Vegeta. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!

Dragon Ball Z Kakarot verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. Nei giorni scorsi abbiamo potuto ammirare Vegito, Gotenks e Kid Bu in tante immagini, oltre a dare un'occhiata alla grande mappa di gioco.