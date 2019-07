Dragon Ball Z Kakarot: Piccolo disintegra la Luna in un nuovo video gameplay

I fortunati partecipanti all'ACGHK 2019 Game Show di Hong Kong hanno avuto modo di provare per la prima volta Dragon Ball Z: Kakarot, action RPG atteso per il 2020 in sviluppo presso gli studi di CyberConnect2. In attesa che la demo arrivi anche alla Gamescom di Colonia, possiamo ugualmente ammirarlo in azione grazie ai video apparsi in rete.

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato Goku affrontare Radish in un filmato catturato off-screen. Oggi, invece, è arrivato il turno di un segmento di gameplay vero e proprio giocato per la prima volta in assoluto nei panni di Piccolo. Il namecciano, ricordiamo, è uno dei quattro personaggi giocabili annunciati fino ad oggi, assieme al protagonista Goku, Gohan e Vegeta. Nel video gameplay è possibile osservarlo dapprima mentre interagisce e combatte contro Tien Shinhan e Chiaotzu, e poi affrontare Gohan in versione scimmione in uno dei momenti più significativi dell'anime. Al termine dell'arduo combattimento, come tutti voi sicuramente ricorderete, Piccolo decide di distruggere la luna per evitare che il figlio di Goku si trasformi ancora. La scena, ovviamente, è stata riprodotta anche nel gioco.

Trovate la sequenza di gameplay in cima a questa notizia, a partire dal minuto 16:08. Buona visione! Prima di salutarvi, ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot verrà pubblicato su su PlayStation 4, Xbox One e PC durante i primi mesi del 2020.