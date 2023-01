Dragon Ball Z Kakarot su PlayStation 5: giochiamo il nuovo DLC con Bardock

Nella cornice della redazione di Everyeye, il buon Gabriele Laurino si è tuffato nell'universo action ruolistico di Dragon Ball Z Kakarot per cimentarsi nelle sfide offerte su PlayStation 5 da Bardock Alone Against Fate, l'espansione di DBZ Kakarot incentrata sul padre di Goku.

Disponibile dal 13 gennaio insieme all'update nextgen di Dragon Ball Z Kakarot, il DLC consente ai fan della serie di rivivere le drammatiche avventure di Bardock contro il potente Freezer. La battaglia combattuta dal papà di Goku per proteggere i Saiyan e il loro pianeta dalla distruzione incombente, come ben sapranno gli appassionati della serie TV tratta dal manga di Akira Toriyama, rappresenta un punti salienti dell'intera saga.

È perciò utile scoprire quale sia stato l'impegno profuso da CyberConnect2 e Bandai Namco nel trasporre a schermo questa sfida iconica, ricalcando le sequenze più spettacolari della sfida tra il valoroso Bardock e gli sgherri al servizio del potente villain Freezer.

