Dragon Ball Z Kakarot gratis su PlayStation Plus è in versione PS4 o PS5?

Dragon Ball Z Kakarot è uno dei giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di marzo 2023 ma c'è un piccolo mistero legato alla versione del gioco per gli abbonati... si tratta dell'edizione PS4 o PS5?

Su PlayStation Blog questa informazione non è presente mentre Gematsu riporta entrambe le versioni con la dicitura Dragon Ball Z: Kakarot (PS5, PS4). E' dunque probabile che non essendo specificata alcuna versione sui canali ufficiali di Sony, il gioco sia disponibile sia per PS4 che per PS5, ma non ci sono ancora certezze in merito e per scoprirlo bisognerà attendere il 21 marzo, quando i giochi PlayStation Plus Extra e Premium saranno disponibili per il download.

A gennaio Dragon Ball Z Kakarot ha ricevuto l'aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X/S, siamo quindi portati a pensare che gli abbonati Plus potranno scaricare entrambe le versioni per le console PlayStation, compresa l'edizione più recente per PS5. In ogni caso la versione standard per PS4 è comunque compatibile con PlayStation 5, seppur senza migliorie tecniche.

Tra gli altri giochi gratis PlayStation Plus di marzo troviamo Ghostwire Tokyo, Immortals Fenyx Rising, Life is Strange 2, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Rainbow Six Extraction, Street Fighter V Champion Edition, Untitled Goose Game, RAGE 2 e i classici Ridge Racer Type 4, Ape Academy 2 e Syphon Filter Dark Mirror.