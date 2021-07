Dragon Ball Z Kakarot: in preordine su Amazon la versione per Nintendo Switch

Su Amazon è preordinabile da oggi anche la versione per Nintendo Switch di Dragon Ball Z: Kakarot al prezzo di 59,99 euro con data di uscita prevista per il 24 settembre. Oltre al gioco, saranno inclusi dei contenuti aggiuntivi, vediamo quali.

La confezione include anche l'espansione "A New Power Awakens Set" inclusivo di entrambe le parti di "Il Risveglio Di Un Nuovo Potere" e altri contenuti:

- Nuove trasformazioni per Goku e Vegeta

- Nuovi Attacchi Speciali

- Rimozioni del limite di livello

- Nuovi Emblemi anima

- Oggetti per punti esperienza

Clicca qui per preordinare Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch

Come sempre vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che vi farà risparmiare sul preordine del gioco se il prezzo dovesse diminuire prima della data di uscita. Non servirà fare nulla, solamente preordinare il gioco e Amazon, automaticamente, prima di spedire addebiterà il prezzo più basso che il gioco abbia mai raggiunto.

Il titolo è acquistabile da diversi mesi anche in versione PlayStation 4 a 32,77 euro (funzionante anche su PlayStation 5) e per Xbox One a 38,79 euro (funzionante anche su Xbox Series X).