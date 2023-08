Dragon Ball Z Kakarot, preparatevi al 23esimo Torneo Tenkaichi: il DLC 5 ha una data

Dopo averci offerto un assaggio del DLC 5 con un trailer esplosivo, Bandai Namco Entertainment e CyberConnect2 hanno annunciato la data di lancio ufficiale del nuovo contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Z Kakarot con cui potremo immergerci in prima persona nel 23esimo Torneo Tenkaichi.

Come potete osservare dando uno sguardo al post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il DLC 5 di Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 17 agosto. Si tratta di un'espansione che andrà a raccontare i fatti antecedenti all'arco narrativo di Dragon Ball Z, affrontato all'interno del gioco base.

"Sono passati tre anni dalla battaglia contro il Grande Re Demone Piccolo, Goku è diventato un giovane adulto e ora l'eroe Saiyan sarà gettato in una feroce resa dei conti con nientemeno che la reincarnazione dello stesso Re Demone, Majunior (Piccolo)! Cosa accadrà in questa battaglia in cui è in gioco il destino del pianeta stesso?!".

Il DLC vi consentirà di combattere nella nuovissima arena aggiunta esclusivamente per questo nuovo contenuto. Dal momento che prenderete parte al Tenkaichi Budokai, sarete chiamati a rispettare le regole del torneo: subirete quindiuna perdita se rimarrete K.O. per più di 10 secondi o espulsi dai limiti dell''arena! Ma non finisce qui: durante la battaglia con Piccolo, dovrete vedertela con il temibile demone anche dopo che avrà usato la sua tecnica di Gigantificazione.

Bandai Namco vi invita a rimanere sintonizzati, in quanto un nuovo trailer del DLC 5 di Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile nei prossimi giorni.