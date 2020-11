Dragon Ball Z Kakarot al prezzo più basso di sempre su Amazon.it

È già tempo di Black Friday su Amazon.it, e la cosa non può che far piacere anche a noi videogiocatori. Alcuni giochi hanno infatti raggiunto il loro minimo storico sulla piattaforma, offrendo delle ghiotte occasioni ai giocatori che stavano attendendo dei cali di prezzo. Tra questi, spicca Dragon Ball Z Kakarot.

L'ottimo action GDR sviluppato da CyberConnect2 può ora essere acquistato su Amazon.it a 39,95 euro in versione PlayStation 4, il prezzo più basso mai proposto sulla piattaforma italiana di Jeff Bezos. L'edizione per Xbox One costa leggermente di più, 40,99 euro, ma l'offerta è ugualmente ghiotta. Dragon Ball Z Kakarot è assolutamente consigliato a tutti i fan del franchise, ai quali offre l'opportunità di rivivere l'intera saga Z in salsa GDR nei panni di Goku e dei suoi amici.

Le copie sono vendute e spedite da Amazon e aderiscono al programma Prime. Ciò significa che beneficiano della spedizione 1 giorno. Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché su Amazon i prezzi variano senza alcun preavviso, oltre ad essere soggetti ad esaurimento scorte. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la recensione di Dragon Ball Z Kakarot.