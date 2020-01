Dragon Ball Z Kakarot: le prime due ore di gameplay in diretta su Twitch il 15 gennaio

A partire da mercoledì 15 gennaio potremo finalmente mostrarvi il nuovo gioco di Dragon Ball in azione! In attesa della recensione di Dragon Ball Z Kakarot vi aspettiamo su Twitch dove giocheremo con le prime ore dell'avventura.

L'appuntamento è fissato su Twitch per le ore 16:00 di mercoledì 15 gennaio, una lunga diretta di due ore darà il via all'era di Dragon Ball Z Kakarot: Alessandro Bruni giocherà le primissime fasi guidandovi alla scoperta del nuovo attesissimo progetto dedicato alla saga di DBZ.

Giovedì alle 16:00 invece spazio ad un Q&A su Dragon Ball Z Kakarot con domande e risposte mentre venerdì 17 Cydonia giocherà in diretta dalle ore 17.00. Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire questi e tutti gli altri appuntamenti della settimana incentrati sui giochi più caldi del momento.

Dragon Ball Z Kakarot uscirà venerdì 17 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, alcuni negozi in Italia sembrano aver già rotto il Day One, ricordiamo che al lancio saranno disponibili due patch di DBZ Kakarot con migliorie e correzioni di errori.