Dragon Ball Z Kakarot: il prossimo DLC sarà dedicato a Bardock?

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle voci di corridoio che riguardano il prossimo contenuto aggiuntivo di Dragon Ball Z Kakarot, il cui annuncio sembra non essere così lontano. La stessa fonte che ha diffuso i primi rumor sul DLC è tornata a parlare dell'argomento, svelando un indizio sul protagonista dell'espansione.

Hype, l'utente Twitter che si occupa del mondo di Dragon Ball e diffonde anticipazioni su qualsiasi cosa riguardi il brand, aveva inizialmente pubblicato un generico post sul futuro DLC di Dragon Ball Z Kakarot. Qualche ora dopo, però, lo stesso utente ha pubblicato in risposta al precedente tweet uno screenshot di YouTube, il quale mostra un frame del video legato al brano "Solid State Scouter" dela colonna sonora originale. Per chi non lo sapesse, il brano in questione è quello di Bardock, uno dei personaggi più amati dai fan di Dragon Ball e padre di Goku. Collegando i punti, sembrerebbe quindi che il prossimo contenuto aggiuntivo del titolo sarà dedicato proprio al Saiyan e magari ci permetterà di ripercorrere tutta la sua storia fino alla tragica sconfitta per mano di Freezer, che ha sterminato tutti (o quasi) i guerrieri sul pianeta Vegeta.

In attesa che Bandai Namco faccia un annuncio e sveli tutti i dettagli su questo chiacchierato DLC, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli su The Goku Experience di Dragon Ball Z Kakarot, grazie al quale la saga di Freezer rivive.