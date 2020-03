Dragon Ball Z Kakarot: ecco quando verrà introdotta la Macchina del Tempo

A circa due settimane dall'annuncio, Bandai Namco Entertainment ha annunciato la data di debutto della Macchina del Tempo, una nuova e richiestissima funzione di Dragon Ball Z Kakarot.

Sarete felici di sapere che non dovrete attendere molto, dal momento che la Macchina del Tempo verrà introdotta domani 20 marzo con un aggiornamento totalmente gratuito per tutte e tre le versioni del gioco, PlayStation 4, Xbox One e PC. Grazie ad essa, avrete l'opportunità di viaggiare indietro nel tempo per rigiocare le precedenti missioni della storia e completare le attività secondarie che, per un motivo o per l'altro, avevate saltato. In occasione dell'annuncio, la compagnia giapponese ha anche pubblicato due screenshot, che mostrano la missione di Radish rigiocata (compare la scritta Replaying Story in alto a destra) e il menu di selezione delle quest, con i lgrado raggiunto. Li trovate in calce a questa notizia.

La Macchina del Tempo non è l'unica novità prevista per Dragon Ball Z Kakarot. Sebbene non sia ancora nota la data d'uscita, prossimamente arriverà anche il primo DLC del Season Pass, che vedrà il debutto di Goku Super Saiyan God, Whis e Beerus, in arrivo direttamente da Dragon Ball Super!