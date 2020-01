Dragon Ball Z Kakarot: recensione online e dirette su Twitch, data e orario

Dragon Ball Z Kakarot sta per arrivare e finalmente possiamo comunicarvi le date di scadenza per l'embargo sulla recensione e sulle dirette streaming che vi proporremo nel corso di questa settimana.

Dalle 16:00 di mercoledì 15 gennaio saremo in diretta su Twitch per mostrarvi le primissime fasi dell'avventura, mentre l'embargo per la recensione è fissato per giovedì 16 gennaio alle 16:00 (ora italiana). Dragon Ball Z Kakarot è arrivato in redazione e siamo pronti a sviscerare il nuovo gioco di DBZ. Ricapitoliamo, quindi:

Dragon Ball Z Kakarot Recensione

Streaming DBZ Kakarot dalle 16:00 di mercoledì 15 gennaio

Recensione Dragon Ball Z Kakarot dalle 16:00 di giovedì 16 gennaio

Q&A Dragon Ball Z Kakarot - dalle 16:00 di giovedì 16 gennaio

Abbiamo inoltre in programma una seconda sessione di gameplay prevista per venerdì 17 gennaio alle 17:00, vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch Everyeye.it per non perdere neanche un minuto delle trasmissioni dedicate a Dragon Ball Z Kakarot e tutti gli altri appuntamenti con la redazione.

Dragon Ball Z Kakarot arriverà nei negozi venerdì 17 gennaio 2020 nei formati PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One in versione Standard, Deluxe, Ultimate e Collector's Edition, al momento le varie edizioni risultano ancora tutte disponibili per il preordine presso i principali rivenditori italiani.