Dragon Ball Z Kakarot: tutte le risposte corrette alle domande di Re Enma

Se volete accedere alla Via del Serpente in Dragon Ball Z Kakarot, avrete bisogno di rispondere correttamente alle domande del Re Enma. Di seguito vi forniamo tutte le risposte esatte da dare alle cinque domande in questione.

Man mano che avanzerete nella storia principale di Dragon Ball Z Kakarot, a un certo punto vi troverete al cospetto del Re Enma, il quale vi porrà cinque domande alle quali rispondere. Rispondere correttamente a tutte le domande vi farà accedere alla Via del Serpente.

Le cinque domande in questione sono abbastanza semplici, soprattutto se avete seguito le cut-scene nel corso della storia. In ogni caso, per facilitarvi la vita e fugare ogni dubbio, abbiamo deciso di elencare in questa mini-guida tutte le risposte corrette alle cinque domande del Re Enma. Vediamole insieme.

Come rispondere correttamente alle domande di Re Enma

Domanda 1: Dove è stato spedito Raditz?

Risposta: Inferno

Domanda 2: Chi è più potente?

Risposta: Re Enma

Domanda 3: Chi viene giudicato qui dopo la morte?

Risposta: Tutti

Domanda 4: Esiste un modo per riportare in vita i morti?

Risposta: Sì (a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come trovare le Sfere del Drago in Kakarot)

Domanda 5: A quante domande siamo?

Risposta: Cinque

Anche se l'ultima domanda è la più semplice di tutte, scegliendo l'opzione giusta (Cinque) il Re Enma contesterà inizialmente la vostra risposta, per poi accorgersi del proprio errore in un secondo momento e aprirvi finalmente il passaggio alla Via del Serpente.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Dragon Ball Z Kakarot, con consigli e strategie utili per diventare un vero Saiyan nel nuovo Action RPG di CyberConnect2. Segnaliamo inoltre che vi abbiamo spiegato come trovare le Sfere Z di ogni colore, di fondamentale importanza per potenziare il vostro personaggio.