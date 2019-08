Dragon Ball Z Kakarot: la saga di Cell e le novità sul gameplay nella Video Anteprima

Dragon Ball Z Kakarot rappresenta senza ombra di dubbio uno dei prodotti di punta della line-up di Bandai Namco Entertainment. In questi giorni può essere provato alla Gamescom 2019, e il nostro Giuseppe Arace non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di testare con mano il nuovo action RPG ispirato alla creazione di Akira Toriyama.

Il titolo, lo diciamo fin da subito, si è rivelato più interessante di quanto c'aspettavamo. Innanzitutto, la storia non terminerà affatto con la saga di Freezer, come in molti temevano. Alla fiera di Colonia è infatti stata presentata la saga di Cell, e con molta probabilità in futuro avremo un assaggio anche della saga di Majin Bu, sebbene quest'ultima non sia ancora stata confermata.

L'intera demo della Gamescom è incentrata sullo scontro tra Cell e Gohan, già trasformato in Super Saiyan di secondo livello. Il combattimento è preceduto da un filmato che ripercorre i momenti più intensi vissuti tra il giovane Saiyan e suo padre Son Goku, dalla lotta contro Radish all'allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo. Dal momento che non si tratta di un picchiaduro, bensì di un action-RPG, CyberConnect2 ha premuto forte sul pedale della spettacolarità. Non temete, in ogni caso: il combat system non è incentrato sul puro button smashing. Tutt'altro, bisogna tenere bene in considerazione le distanze dal bersaglio, oltre a mettersi in guardia e schivare con puntualità.

Se volete saperne di più al riguardo, allora vi consigliamo di guardare la Video Anteprima allegata in apertura di notizia e di leggere l'anteprima di Dragon Ball Z: Kakarot curata dal nostro Giuseppe Arace. Il titolo, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC all'inizio del 2020.