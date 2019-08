Dragon Ball Z Kakarot: la Saga di Cell si presenta nel nuovo trailer in italiano!

Si arricchiscono le informazioni a disposizione della community sull'atteso Dragon Ball Z: Kakarot, trasposizione videoludica targata Bandai Namco delle avventure di Goku e compagni.

Dopo aver confermato la presenza della Saga degli Androidi all'interno dell'action-RPG, il team di sviluppo si spinge oltre e ci offre uno spettacolare trailer in lingua italiana interamente dedicato alla Saga di Cell. L'emozionante filmato ripercorre il rapporto tra il giovane Gohan ed il padre, per poi mostrarci tutta la potenza sprigionata dalla trasformazione del ragazzo in Super Sayan. Protagonista del trailer è, ovviamente, anche Cell, pericolo avversario della serie Z di Dragon Ball. Si conferma così la presenza nel gioco anche del Torneo organizzato da Cell, che ci porterà a essere protagonisti di nuove ed emozionanti sfide all'interno di Dragon Ball Z: Kakarot.



Elemento interessante, nell'ambito della Saga di Cell, potremo vestire i panni non sono di Goku, ma anche di Vegeta, Gohan ed altri personaggi, che saranno dunque presenti in forma giocabile! Come di consueto, potete visionare il nuovo trailer direttamente in apertura alla news. mentre in calce trovate una galleria di immagini dedicate: cosa ve ne pare? Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye sono disponibili ulteriori informazioni sul titolo Bandai Namco, tra cui il nostro provato di Dragon Ball Z Kakarot, a cura di Giuseppe Arace.