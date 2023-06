Dragon Ball Z Kakarot: fine della saga Z nel DLC 6 e nuovo Season Pass 3 in arrivo?

Dopo aver correttamente svelato l'arrivo del DLC Bardock: Alone Against Fate, il leaker Hype torna a fornire anticipazioni sul futuro di Dragon Ball Z Kakarot e sulle prossime espansioni a cui starebbe lavorando CyberConnect2.

Come suggerito da Hype all'interno di una nuova serie di tweet, sembra proprio che Dragon Ball Z Kakarot vedrà ulteriormente arricchito il suo comparto contenutistico con un DLC che racconterà la fine della saga Z. Se siete fan del manga/anime ideato da Akira Toriyama, avrete dunque intuito che il contenuto aggiuntivo andrà ad introdurre il personaggio di Ub, la reincarnazione di Majin Bu che appare anche nelle saghe di Dragon Ball GT e Dragon Ball Super.

Come se non bastasse, Hype ha confermato che l'RPG di Bandai Namco e CyberConnect2 accoglierà in futuro un terzo Season Pass, all'interno del quale saranno contenuti altri DLC che espanderanno ulteriormente il mondo di gioco di Dragon Ball Z Kakarot. Non sono ancora disponibili informazioni particolarmente dettagliate al riguardo, ma l'insider ha suggerito che le prossime espansioni ci porteranno nelle saghe di Dragon Ball GT o Dragon Ball Super.

Per quanto affidabile sia il leaker in questione, non possiamo dare per certe le sue anticipazioni e pertanto vi invitiamo ad attendere che sia Bandai Namco a diffondere le prossime novità su Dragon Ball Z Kakarot.