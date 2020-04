Dragon Ball Z Kakarot: un primo sguardo alle nuove battaglie Card Game

Dopo le importanti anticipazioni sulle novità di gameplay del prossimo update di Dragon Ball Z Kakarot, lo speciale di V-Jump fornisce delle ulteriori indicazioni sulle sorprese di gameplay che ci attendono con le battaglie della modalità inedita Card Game.

Pur concentrandosi sul futuro DLC di DBZ Kakarot con Beerus e sulla lotta tra Goku e il Dio della Distruzione dell'Universo 7, l'articolo di approfondimento della testata giornalistica nipponica ci permette di sbirciare tra le pieghe delle innovazioni contenutistiche legate alle sfide Card Game.

Queste ultime, infatti, saranno proposte in via del tutto gratuita ai giocatori del GDR di CyberConnect2 e Bandai Namco per dare loro l'opportunità di spezzare il ritmo dell'esperienza di gameplay classica con delle battaglie da svolgersi attraverso l'impiego di "carte dinamiche".

Ciascuna di queste carte digitali modificherà l'esito di ciascuno scontro, determinando ad esempio i valori di attacco e difesa dei singoli personaggi, le abilità a loro disposizione e il rapporto di forza correlato al livello di esperienza. A giudicare dalle immagini estrapolate dallo speciale di V-Jump, ad ogni carta saranno associati dei valori numerici che potrebbero determinarne, ad esempio, la rarità e il costo in punti da spendere per utilizzarle nelle sfide.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale della modalità Card Game per capirne le funzionalità e le novità di gameplay a cui assisteremo con l'uscita su PC, PS4 e Xbox One del prossimo update gratuito di Dragon Ball Z Kakarot.