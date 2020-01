Dragon Ball Z Kakarot parte bene su Steam e debutta al primo posto

Sono bastate poco più di 48 ore a Dragon Ball Z Kakarot per agguantare la prima posizione della classifica di Steam. Nel momento in cui scriviamo risulta essere il titolo più scaricato dalla piattaforma, indubbiamente un risultato positivo per il nuovo gioco di DBZ.

A seguire troviamo Monster Hunter World Iceborne mentre il podio si completa con Football Manager 2020. GTA V occupa la quarta posizione seguito da Assetto Corsa Ultimate Edition, Halo The Master Chief Collection, Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Bundle. La top 10 si chiude con The Binding of Isaac Rebirth Complete Bundle e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.

Al momento non sono disponibili dati di vendita precisi, secondo SteamCharts Dragon Ball Z Kakarot ha registrato nel weekend un picco massimo di 25.000 giocatori connessi in contemporanea su PC, risultato discreto per un gioco di recente uscita venduto a prezzo pieno.

Il nuovo gioco di DB è stato pubblicato lo scorso 17 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC, su Everyeye.it trovate la recensione di Dragon Ball Z Kakarot e la guida per diventare un vero Saiyan con trucchi e consigli utili per i nuovi giocatori.