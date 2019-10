Dragon Ball Z Kakarot: storia, combattimenti ed esplorazione nel primo gameplay showcase

Dopo averci mostrato delle immagini della Saga di Buu e svelato le meccaniche della Bacheca Comunità e dei Campi d'Addestramento, Bandai Namco torna a parlarci di Dragon Ball Z Kakarot. Questa volta, lo fa con un gameplay showcase che ci porta alla scoperta della storia, dei combattimenti e dell'esplorazione.

Nei panni di Kakarot e dei suoi compagni, oltre a diventare sempre più forti e andare alla ricerca di sfide sempre nuove, potrete partecipare alle più grandi battaglie della serie Z. La trama sarà arricchita con tante storie secondarie inedite, mai raccontate prima d'ora, che espanderanno ancor più l'universo narrativo della creazione di Akira Toriyama, che per l'occasione ha anche dato vita al nuovo personaggio Bonyu, ex membro della squadra Ginew.

Tra un combattimento e l'altro, potrete inoltre esplorare il mondo di gioco e partecipare ad un mucchio di attività differenti, tra cui il baseball, l'esame per la patente di guida e dei lauti pranzi: dopotutto, il passatempo preferito di Goku è... mangiare! Prima di lasciarvi alla visione dell showcase - allegato in cima a questa notizia - vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. Nell'attesa, ci siamo divertito a realizzare un trailer con i doppiatori italiani dell'anime Dragon Ball Z.