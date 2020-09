Dragon Ball Z Kakarot: svelato il minigioco di carte DBCard Fighters!

Bandai Namco Games Japan ha annunciato che il DLC A New Power Awakens Part 2 per Dragon Ball Z Kakarot uscirà questo autunno insieme ad un update gratis per tutti che includerà un nuovo minigioco di carte a tema Dragon Ball Z.

Il DLC A New Power Awakens Parte 2 vedrà il debutto di Golden Freezer in DBZ Kakarot ma c'è di più perchè come detto presto sarà disponibile anche un gioco di carte denominato Dragon Ball Card Fighters, con supporto per il multiplayer online e tornei mensili. Non è del tutto chiaro come funzionerà esattamente il gioco di carte e quante siano le card da collezionare, al momento Bandai Namco e CyberConnect 2 non hanno diffuso molti dettagli in merito, restiamo in attesa che i canali social occidentali del publisher pubblichino informazioni utili per scoprire le meccaniche di gioco.

Dragon Ball Z Kakarot ha riscosso un notevole successo dal lancio con oltre cinque milioni di copie distribuite in tutto il mondo, Bandai Namco sta continuando ad aggiornare il gioco con nuovi contenuti gratis e a pagamento, tra cui ovviamente DLC che introducono nuovi personaggi, come il già citato Golden Freezer presto disponibile come parte dell'espansione A New Power Awakens Parte 2.