Dragon Ball Z Kakarot su Switch: il trailer di lancio è un tuffo nelle emozioni

Con l'arrivo imminente di Dragon Ball Z Kakarot su Nintendo Switch, Bandai Namco punta dritta al cuore degli appassionati dell'epopea manga e anime di Akira Toriyama con un video pieno di emozioni che ripercorre la storia di Goku.

Tra combattimenti leggendari e ricordi indelebili, il trailer di lancio di Dragon Ball Z Kakarot su Switch apre anche una finestra sull'esperienza ludica e narrativa da vivere con "A New Power Awakens Parte 1 e 2", il doppio pacchetto aggiuntivo integrato nel porting nintendiano e incentrato su Beerus e Golden Frieza.

L'approdo di DBZ Kakarot sulla console ibrida della casa di Kyoto sarà foriero di novità, come ricorda CyberConnect2 nel citare l'aggiunta di un'opzione per la scelta del livello di difficoltà all'inizio dell'avventura, e soprattutto, di due storie secondarie in cui sarà possibile interpretare Gotenks e Vegito.

La commercializzazione di Dragon Ball Z Kakarot per Nintendo Switch è prevista per il 24 settembre. Chi effettuerà il preordine del gioco potrà accedere anche alla sotto-missione "Una Sfida con gli Amici", dove poter cimentarsi in una vera e propria gara culinaria con Goku e i suoi amici. Sempre attraverso la prenotazione del titolo sono previsti diversi bonus speciali come 10 Medaglie D, un oggetto per cucinare con cui evolvere le statistiche dei giocatori e l'accesso anticipato all'Allenamento con Bonyu, un personaggio originale disegnato da Akira Toriyama in persona. Date un'occhiata al nuovo video proposto da Bandai Namco, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.