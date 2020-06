Dragon Ball Z Kakarot e tanti giochi Bandai Namco in offerta su Steam

Fino al 25 giugno continuano i saldi di Bandai Namco su Steam, l'editore giapponese ha scontato buona parte dei giochi PC del suo catalogo, in vendita ancora per pochi giorni a prezzi ridotti.

Tra le tante offerte citiamo Dragon Ball Z Kakarot a 35.99 euro, God Eater 3 a 19.99 euro, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno a 17.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 14.99 euro e ancora Project CARS 2 a 8.99 euro, Tekken 7 a 9.99 euro, Jump Force a 19.79 euro, Ace Combat 7 Skies Unknown a 19.99 euro e My Hero One's Justice 2 a 29.99 euro.

La classifica dei più venduti vede Dark Souls 3 al primo posto seguito da Code Vein, Ace Combat 7, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball FighterZ, One Piece Pirate Warriors 4, SoulCalibur, My Hero One's Justice 2 e Tekken 7. Una buona occasione per recuperare i giochi Bandai Namco più amati e popolari, avete tempo fino al 25 giugno compreso per approfittare delle occasioni di Steam.

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.