Dragon Ball Z Kakarot: tempi di caricamento ridotti grazie all'ultima patch

Se siete tra i giocatori che proprio non sopportano i lunghi tempi di caricamento e per tale motivo faticate a giocare il nuovo Dragon Ball Z: Kakarot, sappiate che con l'ultimo aggiornamento gli sviluppatori hanno sensibilmente accorciato i tempi necessari ad entrare in partita.

Purtroppo le modifiche apportate dall'aggiornamento non riguardano i tempi d'attesa all'avvio del gioco ma solo quelli che si attivano quando ci si sposta da un'area all'altra tramite il viaggio rapido. Vi ricordiamo infatti che Dragon Ball Z: Kakarot non è un classico open world e propone ai giocatori delle macro aree all'interno delle quali è possibile spostarsi liberamente. Ovviamente l'aggiornamento in questione non si limita solo a questo e, tra le altre novità, troviamo il fix a numerosi bug come quelli legati a Chichi o ad altri personaggi della storia che, in specifiche situazioni, potevano non apparire correttamente su schermo.

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti proposti nei prossimi aggiornamenti e DLC, vi ricordiamo che i dataminer hanno scovato diversi personaggi nascosti tra i file di Dragon Ball Z Kakarot e non è da escludere che tali lottatori possano arrivare in un secondo momento grazie ad una delle espansioni in arrivo.