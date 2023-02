Dragon Ball Z Kakarot va indietro nel tempo: ufficiale il DLC sul Torneo Tenkaichi

Bandai Namco lo aveva preannunciato: il prossimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot sarebbe stato sul 23esimo Torneo Tenkaichi, l'arco narrativo finale della serie originale di Dragon Ball. Dopo il brevissimo teaser dello scorso gennaio, arriva adesso l'annuncio ufficiale del prossimo contenuto scaricabile.

Dragon Ball Z Kakarot si prepara dunque a tornare indietro nel tempo con Chaos at the World Tournament, che ci far vestire i panni di una versione più giovane di Goku e mettendo in scena il leggendario combattimento tra il saiyan e Piccolo, al centro della conclusione di Dragon Ball. A parte il reveal e le prime immagini della nuova espansione, però, Bandai Namco non fornisce dettagli maggiori sui contenuti del DLC, né tantomeno rivela la data d'uscita per Chaos at the World Tournament.

In ogni caso si tratta di una conferma molto gradita per i fan del gioco e dell'intera opera di Akira Toriyama: il primo Dragon Ball non è solitamente al centro di produzioni videoludiche, il più delle volte basate sugli eventi ed i personaggi di Dragon Ball Z, pertanto poter rivivere l'atto conclusivo della serie farà indubbiamente gola a tutti gli appassionati di lunga data.

Ricordiamo intanto che Dragon Ball Z Kakarot è ora disponibile anche su Xbox Series X/S, mentre la versione PS5 è stata pubblicata lo scorso gennaio.