Dragon Ball Z Kakarot The Movie: ecco la Saiyan Saga in video!

Da pochi giorni, Dragon Ball Z: Kakarot è ormai disponibile sul mercato videoludico internazionale, a disposizione dei giocatori che sognano di immergersi nell'universo nato dalla fantasia del celebre mangaka Akira Toriyama.

L'action RPG ripercorre infatti gli avvenimenti più saliente dei molteplici archi narrativi che compongono la saga di Dragon Ball Z. Tra questi ultimi figura anche la celebre Saiyan Saga, durante la quale apprendiamo le origini di Goku, il cui vero nome si rivela essere Kakarot. La tranquillità della vita quotidiana del nostro eroe viene interrotta dall'improvviso sbarco di Radish sulla terra. A complicare ulteriormente le cose, in seguito, il pianeta sarà testimone dell'arrivo di altri due pericolosi avversari Saiyan: Nappa, e, soprattutto, Vegeta, l'iconico Principe dei Saiyan. Per permettervi di gustarvi l'intero arco narrativo, così come proposto all'interno di Dragon Ball Z Kakarot, il team di Everyeye ha realizzato il video che trovate disponibile in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!

Dragon Ball Z Kakarot è disponibile su diverse piattaforme: nello specifico, PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete alla ricerca di maggiori dettagli sulle caratteristiche della produzione targata CyberConnect2, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente presente la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, redatta da Giuseppe Arace.