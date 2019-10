Dragon Ball Z Kakarot: ecco il nostro trailer fan made con le voci storiche Mediaset

Dragon Ball Z Kakarot è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dai fan della saga. Si tratta di un action RPG che promette di esplorare l'intera saga di Dragon Ball Z come nessun altro gioco aveva mai fatto prima. La curiosità degli amanti del manga e dell'anime di Goku e soci è dunque, comprensibilmente, alle stelle.

Come saprete però, il gioco purtroppo non riceverà il doppiaggio in italiano, per la delusione di quanti ci speravano. E qui interveniamo noi. Per consolarci e per vedere quale sarebbe stato il risultato finale, abbiamo provato a immaginare un doppiaggio del videogame in italiano con le storiche voci Mediaset.

Come sarebbe il gioco se a doppiarlo dunque fossero le voci che abbiamo imparato ad apprezzare guardando il cartone? La risposta la potete trovare in questo nostro video fan made. Che ve ne pare?

La data d'uscita di Dragon Ball Z Kakarot è prevista per il 17 Gennaio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate la nostra anteprima di Dragon Ball Z Kakarot. Se siete interessati a rimanere aggiornati sul gioco, su Everyeye.it trovate in generale tutte le ultime novità su Dragon Ball Z Kakarot, per cui non dimenticate di tornare a trovarci.