Dragon Ball Z Kakarot: trailer di lancio per il DLC di Bardock e teaser per il DLC 5

Manca ormai davvero poco al lancio ufficiale del DLC Bardock Alone Against Fate che andrà ad espandere ulteriormente il pacchetto contenutistico di Dragon Ball Z Kakarot. Bandai Namco Entertainment spiana la strada alla nuova espansione con uno spettacolare trailer che ci presenta le sue caratteristiche fondamentali.

La nuova espansione consentirà ai fan di Dragon Ball di rivivere la drammatica storia di Bardock, il papà di Son Goku che affrontò eroicamente il potente Freezer, noto villain della serie di Dragon Ball che in questo periodo impiega in battaglia il popolo dei Saiyan per le sue operazioni di conquista. Il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia ci consente di dare un fugace sguardo ad alcune delle più spettacolari sequenze in cui potremo impersonare il valoroso Bardock.

Il lancio del DLC, in programma il 13 gennaio su PC, PlayStation e Switch, coincide con l'arrivo dell'aggiornamento next-gen di Dragon Ball Z Kakarot per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, distribuito gratuitamente per tutti i possessori dell'action-RPG open world.

Da non lasciarsi sfuggire gli ultimi secondi del filmato, con cui Bandai Namco ha voluto mostrare un piccolo teaser del DLC che seguirà Bardock Alone Against Fate. A quanto pare, proprio come anticipavano i rumor, la prossima espansione ci porterà nella saga originale di Dragon Ball e ci permetterà di rivivere il 23esimo torneo Budakai Tenkaichi.