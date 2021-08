Dragon Ball Z Kakarot: il nuovo trailer della versione Switch è dedicato alla storia

A poco più di un mese dall'arrivo di Dragon Ball Z: Kakarot anche su Nintendo Switch, Bandai Namco ha deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato al gioco per introdurre la sua storia anche a chi non sa nulla della serie di anime e manga.

Il trailer in questione, sottotitolato in italiano, permette infatti di comprendere meglio quali sono gli avvenimenti delle fasi iniziali di Dragon Ball Z, che vede l'arrivo dei Saiyan sulla Terra e l'inizio di una serie di impegnativi combattimenti per Goku e tutti i suoi più fedeli amici, e delle fasi più avanzate. Il filmato è infatti composto da una lunga serie di brevi sequenze estratte dai momenti più importanti della storia, tra i quali non troviamo solo lo scontro tra Goku e Vegeta ma anche la trasformazione in Super Saiyan di Goku, l'arrivo di Cell e la saga di Majin Bu.

Prima di lasciarvi al video ricco di momenti topici e quindi adatto sia ai fan che a coloro i quali non sono grandi appassionati della serie, vi ricordiamo che il gioco arriverà anche su Nintendo Switch a partire dal prossimo 24 settembre 2021. Nel frattempo vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione del DLC dedicato a Trunks del futuro di Dragon Ball Z Kakarot.