Dragon Ball Z Kakarot: dove trovare le Corna di Gazzella d'Oro

Dopo avervi mostrato dove trovare il Pomodoro Reale, in questa mini-guida di Dragon Ball Z Kakarot vi spieghiamo come procurarvi le Corna di Gazzella d'Oro, oggetto fondamentale per completare la missione secondaria intitolata Problemi di Animalina.

La missione in questione richiede di trovare i seguenti oggetti:

3 Erbe di alta qualità

4 Lumache del fiume

1 paio di Corna di Gazzella d'Oro

Se le Erbe e le Lumache sono abbastanza facili da trovare in giro, per ottenere le Corna di Gazzella d'Oro potreste incontrare qualche difficoltà. Di seguito vi spieghiamo dove trovarle e come ottenerle.

Dove trovare le Corna di Gazzella d'Oro in Dragon Ball Z Kakarot

Per procurarvi le Corna in questione avete bisogno di trovare una Gazzella d'Oro. Ma dove bazzicano di solito questi animali? Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, le Gazzelle d'Oro possono essere trovate nelle pianure centrali e nei pressi dell'arena del Cell Game.

Una volta giunti sul luogo, sorvolate l'area con la percezione Ki attiva: le Gazzelle d'Oro saranno quelle colorate di rosso/arancione (quelle normali saranno invece di colore giallo). Se non ne vedete nemmeno una, ricaricate il salvataggio e tornate nello stesso punto finché non riuscite a individuare una Gazzella d'Oro.

Come ottenere le Corna di Gazzella d'Oro in Dragon Ball Z Kakarot

Afferrare una Gazzella d'Oro non vi garantirà al 100% di ottenere le Corna, almeno non al primo tentativo. Anche in questo caso, vi consigliamo di ricaricare il salvataggio finché non ottenete le Corna. Se non riuscite a ottenerle, assicuratevi che la quest Problemi di Animalina sia attiva andando a parlare con Mr. Popo.

A che punto siete con le missioni secondarie di Dragon Ball Z Kakarot? Siete riusciti a ottenere tutti gli Emblemi Anima?