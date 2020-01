Dragon Ball Z Kakarot: dove trovare la Marisite su Namecc

Dopo avervi mostrato dove trovare le Corna di Gazzella d'Oro, in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere la Marisite su Namecc, oggetto fondamentale da procurarsi per portare a termine la missione secondaria Turisti fai da te.

La missione secondaria Turisti fai da te può essere affrontata durante la saga di Freezer, mentre si gioca nei panni di Gohan. Per portarla a termine vi verrà richiesto di procurarvi la Marisite, una pietra preziosa che può essere trovata su Namecc. Ma cosa bisogna fare esattamente per ottenerla?

Dove trovare e come ottenere la Marisite in Dragon Ball Z Kakarot

Mentre la missione Turisti fai da te è attiva, atterrate su Namec e dirigetevi verso il segnalino azzurro che segnala la zona in cui trovare la Marisite. Una volta giunti sul luogo, per trovare la pietra preziosa non dovrete far altro che distruggere le montagne presenti nei dintorni, all'interno del cerchio lampeggiante che viene visualizzato sulla mini-mappa.

Non vi resta che alzarvi in volo, premere L2/LT per entrare nella visuale in prima persona e sparare una raffica di Ki verso le montagne fino a distruggerle. Non appena vedrete comparire una sfera viola tra i detriti, raccoglietela per ottenere finalmente la Marisite, proprio come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

Voi a che punto siete con le missioni secondarie di Dragon Ball Z Kakarot? Siete riusciti a trovare tutti gli Emblemi Anima?