Dragon Ball Z Kakarot: dove trovare il Pomodoro Reale e i Pesci Energetici Grandi

Se volete completare la missione secondaria "Brutta storia, Tartaruga!" in Dragon Ball Z Kakarot, avrete bisogno di procurarvi un Pomodoro Reale. Di seguito vi spieghiamo come ottenere questo misterioso ingrediente, e dove trovare i 10 Pesci Energetici Grandi necessari per riceverlo.

La Tartaruga che vive a casa del Maestro Muten vi chiederà tre ingredienti: 7 unità di Riso, 6 Uova e un Pomodoro Reale. Il riso e le uova sono facili da ottenere, dato che vi basterà acquistarli dai rivenditori presenti nelle città e nei villaggi. Ma dove è possibile trovare il Pomodoro Reale? Vediamolo insieme.

Dove trovare il Pomodoro Reale in Dragon Ball Z Kakarot

Per ottenere il Pomodoro Reale dovete parlare con un agricoltore che si trova vicino alla casa di Goku. Per incontrare questo NPC vi basta aprire la mappa e usare il viaggio rapido per raggiungere la casa di Goku. Una volta giunti sul luogo, aprite di nuovo la mappa per notare la presenza di un punto esclamativo blu in alto a sinistra (come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina): raggiungete questa posizione per parlare con l'agricoltore.

Dove trovare i Pesci Energetici Grandi in Dragon Ball Z Kakarot

L'agricoltore è disposto a darvi il Pomodoro Reale, ma solo in cambio di 10 Pesci Energetici Grandi. Dove è possibile trovare questi pesci?

Per trovare i Pesci Energetici Grandi dovete tornare alla Kame House, sorvolare sopra l'acqua fino a incontrare uno stormo di gabbiani e immergervi in quel punto. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura (a partire dal minuto 1:45), premendo il tasto L1/LB potrete individuare delle sfere luminose con dei pesci attorno: raccogliete queste sfere per ottenere i Pesci Energetici Grandi.

Se non siete riusciti a ottenere 10 Pesci Energetici Grandi in una sola immersione, tornate in superficie, riprendete a sorvolare l'acqua e ripetete l'operazione di prima fino a quando non avrete ottenuto tutti i pesci che vi servono. Dopo averlo fatto, non vi resta che tornare dall'agricoltore per consegnargli i 10 Pesci Energetici Grandi e ricevere in cambio il Pomodoro Reale.

Questo vi permetterà di completare la missione secondaria della Tartaruga e ottenere un altro dei tanti Emblemi Anima di Dragon Ball Z Kakarot. A che punto siete con il nuovo Action RPG di CyberConnect2? Siete già riusciti a sbloccare la boss fight segreta di Dragon Ball Z Kakarot?