Dragon Ball Z Kakarot Trucchi: vita e Ki infiniti, max combo, moltiplicatore danni

Oltre a ricevere diverse mod come quella per il supporto ai monitor ultrawide, la versione PC di Dragon Ball Z Kakarot permette di attivare diversi trucchi per ottenere salute infinita, Ki illimitati, moltiplicatore danni e altro ancora. In questa mini-guida vi spieghiamo come funzionano.

Per usare i trucchi in Dragon Ball Z Kakarot avete bisogno di scaricare e installare FLiNG Trainer, un software di terze parti che include diversi cheat da attivare all'interno del gioco.

Dal momento che stiamo parlando di un software esterno (e pertanto non ufficiale), vi consigliamo comunque di usarlo con la dovuta cautela. Il nostro suggerimento è di fare un backup dei vostri file di salvataggio prima di installare FLiNG Trainer, in modo da mantenere intatti i progressi di gioco nel caso qualcosa dovesse andare storto.

Lista Trucchi di Dragon Ball Z Kakarot

Di seguito elenchiamo tutti i trucchi di Dragon Ball Z Kakarot che è possibile attivare grazie FLiNG Trainer.

Num 1 – Salute infinita

Num 2 – Ki infiniti

Num 3 – Misuratore della tensione al massimo

Num 4 – Durata infinita degli effetti di sovratensione

Num 5 – Cooldown istantaneo per il personaggio di supporto

Num 6 – Max Combo

Num 7 – I consumabili non decrescono

Num 8 – Imposta velocità di gioco

Num 9 – Stordisci con un colpo

Num 0 – Super danno

Num . – Modalità stealth/Nessun incontro casuale

Num + – Calibro massimo di supporto del compagno di squadra

Num – – Ossigeno infinito

Ctrl+Num 1 – Modifica Zeni

Ctrl+Num 2 – Modifica Medaglie D

Ctrl+Num 3 – Modifica Sfere Z (tutti i tipi)

Ctrl+Num 4 – Punti esperienza infiniti

Ctrl+Num 5 – Livello comunità al massimo

Ctrl+Num 6 – Amicizia al massimo

Ctrl+Num 7 – Ottieni tutti gli oggetti di recupero

Ctrl+Num 8 – Ottieni tutti gli ingredienti di cucina

Ctrl+Num 9 – Ottieni tutti i materiali

Ctrl+Num 0 – Ottieni tutti i regali

Ctrl+Num . – Sblocca facilmente le abilità

F1 – Moltiplicatore Sfere Z

F2 – Moltiplicatore punti esperienza

F3 – Moltiplicatore danni

F4 – Durata degli effetti del cibo infinita

F5 – Blocca il timer nelle gare

F6 – Batteria veicolo infinita

F7 – Distruggi la base del nemico con un colpo

F8 – Elimina i dinosauri giganti con un colpo

Installando FLiNG Trainer nella vostra versione PC di Dragon Ball Z Kakarot, dunque, sarete in grado di usare i trucchi che abbiamo elencato poco sopra, premendo i relativi pulsanti riportati a lato.

Vi consigliamo di consultare periodicamente la pagina di FLiNG Trainer, dove verranno pubblicati eventuali aggiornamenti del software con l'introduzione di nuovi trucchi ed eventuali correzioni per i possibili bug.

Se invece avete bisogno di qualche consiglio per godervi al meglio il nuovo Action RPG di CyberConnect2, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Dragon Ball Z Kakarot.