Dragon Ball Z Kakarot: Trunks The Warrior of Hope è il nuovo DLC

Durante l'evento eSport Dragon Ball Battle Hour c'è stato spazio anche per l'atteso e rumoreggiato annuncio del nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot. Bandai Namco non ha disatteso le aspettative svelando Trunks: The Warrior of Hope, un nuovo arco narrativo incentrato su Trunks dal futuro.

Di un DLC incentrato sull'amato personaggio dai capelli viola ne abbiamo già parlato nel maggio dello scorso anno, quando i dataminer hanno trovato i primi indizi al riguardo. Il trailer di presentazione non lascia alcun dubbio sulle tematiche della nuova storia, dato che si apre con la morte di Goku causata dal virus cardiaco e prosegue con il devastante attacco operato dai cyborg C-17 e C-18, contro i quali i difensori della Terra non hanno potuto fare nulla. Il primo a cadere è stato Piccolo, seguito da Vegeta, Yamcha, Tien e Krilin. La storia del DLC comincia 13 anni dopo questi eventi: il trailer dell'annuncio, che potete visionare in apertura di notizia, si chiude mostrando Trunks e Gohan dal futuro, gli unici sopravvissuti dell'attacco. Nella realtà alternativa immaginata dagli autori di Dragon Ball Z è stato proprio Gohan ad addestrare il figlio di Vegeta, poi tornato nel passato grazie ad una macchIna del tempo costruita da Bulma.

Per vivere uno degli archi narrativi più amati dai fan in Dragon Ball Z Kakarot bisognerà attendere qualche mese: l'uscita del DLC Trunks: The Warrior of Hope è infatti prevista nella prima parte dell'estate su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo arco narrativo andrà a completare il Season Pass, che nei mesi scorsi ha già messo a disposizione gli episodi A New Power Awakens 1 & 2. Prima di allora, il 9 marzo per l'esattezza, Dragon Ball Z Kakarot riceverà un aggiornamento gratis che amplierà il set di carte di Dragon Ball Card Warriors.