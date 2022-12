Dragon Ball Z Kakarot verso l'Update Next Gen: il DLC Bardock Alone Against Fate in video

Mancano ormai poche settimane al lancio della versione nextgen di Dragon Ball Z Kakarot su PS5 e Xbox Series X/S, e così CyberConnect 2 e Bandai Namco scaldano i motori della macchina promozionale mostrando in video il gameplay dell'espansione Bardock Alone Against Fate.

Il nuovo contenuto aggiuntivo confezionato dagli sviluppatori giapponesi darà il via al Season Pass 2 e darà modo a tutti gli appassionati di prendere parte alla storia basata sullo speciale TV dell'universo di Dragon Ball: l'espansione si concentrerà infatti su Bardock, il padre di Goku, e sulla sua battaglia per proteggere i Saiyan e il loro pianeta dalla distruzione incombente.

Il primo video gameplay di Bardock Alone Against Fate ci porta nell'orbita del Pianeta Vegeta per offrirci uno spaccato dell'esperienza ludica e narrativa da vivere insieme al papà di Goku. La commercializzazione di questa espansione è prevista per il 13 gennaio 2023, in coincidenza del lancio della nuova versione di DBZ Kakarot per console di ultima generazione: il DLC di Bardock, come specificato in precedenza, farà parte del pacchetto contenutistico da acquistare con il Season Pass 2, mentre l'update nextgen sarà gratuito per tutti gli utenti PS5 o Xbox Series X/S che possiedono una copia del gioco.