Dragon Ball Z Kakarot: l'update next-gen e il DLC di Bardock arrivano su Xbox Series X|S

Il lancio dell'upgrade next-gen di Dragon Ball Z Kakarot è stato particolarmente problematico per Bandai Namco Entertainment e Cyberconnect2, tant'è che publisher e sviluppatore hanno deciso di rimandare il rilascio dell'aggiornamento sulle console Xbox Series X|S.

Dopo essere stato pubblicato su PlayStation 5 in data prevista (seppur non senza alcuni problemi tecnci), l'aggiornamento next-gen dell'action-RPG ambientato nell'universo di Akira Toriyama è finalmente pronto a sbarcare su Xbox Series X|S, come ci conferma direttamente un post pubblicato di recente su Xbox Wire.

Esattamente come sull'ammiraglia di Sony, anche sulle piattaforme current gen di Microsoft sarà ora possibile godersi un comparto grafico aggiornato e dei tempi di caricamento sensibilmente ridotti grazie ai benefici dell'SSD.

Insieme all'upgrade next-gen arriva anche il DLC Bardock Alone Against Fate, espansione dedicata alla tragica avventura del papà di Goku contro Freezer e la sua squadra di fedeli servitori. Il contenuto, ora disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X|S, può essere acquistato individualmente ma è anche compreso all'interno del Season Pass 2 del gioco, con cui otterrete accesso alle prossime espansioni.

Rimandandovi alla nostra Recensione del DLC Bardock Alone Against Fate, vi ricordiamo che Bandai Namco ha già mostrato con un teaser il prossimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, che proprio come suggerivano i rumor ci permetteranno di rivivere il 23esimo torneo Budokai Tenkaichi.