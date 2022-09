Dragon Ball Z Kakarot: l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S è gratis o a pagamento?

Tra gli annunci di Bandai Namco al TOkyo Game Show 2022 non troviamo solo quello relativo alla presenza di Majin Buu in Dragon Ball The Breakers. L'azienda nipponica ha infatti svelato anche che Dragon Ball Z Kakarot riceverà a breve un aggiornamento grafico per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ma tale upgrade sarà gratuito o bisognerà pagare?

Se Dragon Ball Z Kakarot è già presente nella vostra collezione in edizione fisica o digitale, sappiate che potete tirare un sospiro di sollievo. Bandai Namco ha infatti confermato in via ufficiale che la distribuzione dell'aggiornamento da PlayStation 4 a PlayStation 5 e da Xbox One a Xbox Series X|S avverrà gratuitamente e non sarà richiesto alcun tipo di pagamento come accade per altre produzioni.

Com'è possibile notare nei filmati comparativi pubblicati dalla software house giapponese, installando l'aggiornamento sarà possibile giocare a 60 fotogrammi al secondo e godersi una resa grafica migliorata. Uno degli esempi più evidenti nel confronto riguarda la vegetazione, che è molto più fitta nella versione per console di ultima generazione e probabilmente non si tratterà dell'unico dettaglio in grado di portare Dragon Ball Z Kakarot ad un livello visico superiore sulle macchine Sony e Microsoft.

In attesa che l'aggiornamento arrivi nel 2023, vi ricordiamo che è in arrivo anche un Season Pass 2 di Dragon Ball Z Kakarot che proporrà un contenuto dedicato a Bardock come primo DLC.