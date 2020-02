Dragon Ball Z Kakarot ha venduto 1.5 milioni di copie nella prima settimana

Dragon Ball Z Kakarot era uno dei videogiochi più attesi soprattutto dalla community dei fan di Dragon Ball, dato che si tratta di uno dei primi Action RPG sulla serie, che invece dal punto di vista videoludico, raramente era uscita dalla propria "comfort zone" dei picchiaduro.

Gli sviluppatori invece con questo titolo, si erano prefissi l'obiettivo di raccontare la storia dell'anime/manga creato da Akira Toriyama come nessu videogioco aveva mai fatto prima. La missione è riuscita a metà, come potrete leggere nella nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot, ma i risultati di vendita sono stati soddisfacenti per l'azienda.

Durante una recente conference call con gli azionisti infatti, Bandai Namco ha condiviso i dati finanziari del publisher, e i dati di vendita del gioco, piuttosto confortanti. Dragon Ball Z Kakarot ha venduto nella prima settimana dal lancio, ben 1.5 milioni di copie. Si tratta di una cifra davvero ottima per un gioco della serie, pur non avendo raggiunto i 2 milioni di unità di Dragon Ball FigherZ piazzate nello stesso periodo di tempo.

CyberConnect2 e Bandai Namco hanno comunque di che essere soddisfatti. E voi, come giudicate il lavoro fatto con il gioco? Se volete approfondire, date un'occhiata al nostro speciale su Dragon Ball Z Kakarot.