Dragon Ball Z Kakarot: tutte le novità sul DLC con Beerus e su Card Game in video

Forte di una community di appassionati quantomai affiatata, la dimensione action ruolistica di Dragon Ball Z Kakarot non smette di evolversi e si prepara a ricevere delle importanti novità di gameplay. Proviamo allora a riassumere in video tutte le informazioni sul DLC con Beerus e sulle sfide Card Game.

A partire dal 28 aprile, gli emuli di Goku su PC, PS4 e Xbox One assisteranno all'arrivo di A New Power Awakens Parte 1, la nuova esperienza collegata al Season Pass di DBZ Kakarot che permetterà agli utenti di sbloccare le trasformazioni Super Saiyan God Goku e God Vegeta per usarle nel corso dell'avventura principale.

Con le due evoluzioni di Goku e Vegeta farà il suo ingresso anche Beerus: il Dio della Distruzione dell'Universo 7 vanterà infatti un livello 250 che lo renderà un avversario estremamente temibile, affrontabile solo dai giocatori più esperti.

Come se non bastassero queste novità, ad arricchire ulteriormente l'offerta ludica del titolo firmato CyberConnect2 e Bandai Namco ci penserà anche la modalità Card Game di Dragon Ball Z Kakarot. Quest'ultima sarà disponibile in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco e, come svelato nelle anticipazioni di stampa provenienti dal Sol Levante, dovrebbe fornire agli appassionati l'opportunità di inscenare delle battaglie digitali attraverso un sistema basato sull'impiego di "carte digitali" di varia natura, ciascuna capace di modificare in maniera profonda l'andamento degli scontri.