Dragon Ball Z Kakarot: terzo video gameplay dedicato alla progressione del personaggio

Bandai Namco Games ha pubblicato un nuovo video gameplay di Dragon Ball Z Kakarot dedicato a vari aspetti legati alle meccaniche di progressione del personaggio, tra cui cucinare e mangiare, gli attacchi speciali e la Bacheca Comunità.

In Dragon Ball Z Kakarot, i giocatori potranno rivivere l’amata storia di Dragon Ball Z come mai fatto prima. Nei panni di Kakarot – o Goku – potranno sperimentare il suo tentativo di crescere sempre più forte, la sua sete per le sfide e, soprattutto, le sue battaglie per proteggere la Terra dai più potenti cattivi dell’universo.

Cucinare e mangiare – Mangia mentre esplori o cucina piatti più elaborati per far crescere le statistiche

– Mangia mentre esplori o cucina piatti più elaborati per far crescere le statistiche Attacchi speciali – Colleziona e spendi Sfere Zeta e Medaglie D per sbloccare le abilità più devastanti

– Colleziona e spendi Sfere Zeta e Medaglie D per sbloccare le abilità più devastanti Bacheca Comunità – Riunisci e organizza gli Emblemi Anima per portare la forza dei Combattenti Z a nuove vette

Dragon Ball Z Kakarot uscirà in Europa dal 17 gennaio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam). Sono ora disponibili per il preordine le edizioni Deluxe, Ultimate e Collector's di DBZ Kakarot con bonus preorder esclusivi tra cui la missione secondaria Una sfida con gli amici, accesso anticipato all'Addestramento di Bonyu (personaggio inedito disegnato da Akira Toriyama) e un oggetto da cucina in-game.