Dragon Ball Z Kakarot, video recensione DLC: il Super Saiyan God in azione!

Dopo aver popolato con la propria aura le console e i PC di moltissimi videogiocatori, l'universo di Dragon Ball Z: Kakarot si amplia grazie alla pubblicazione di un primo DLC.

Intitolato "Il risveglio di un nuovo potere", quest'ultimo ha introdotto all'interno del titolo firmato da CyberConnect 2 interessanti nuovi elementi e personaggi, giunti direttamente dall'universo di Dragon Ball Super. Oltrepassando dunque i confini della celebre Saga Z, l'Action RPG ha accolto la divinità della distruzione Lord Beerus, il Super Saiyan God e molto altro grazie all'uscita di questo nuovo contenuto post-lancio. Ma come se la sarà cavata il team di sviluppo nel confezionare un'esperienza aggiuntiva per Dragon Ball Z: Kakarot?

La Redazione di Everyeye ha avuto modo di testare la produzione ed è pronta ad emettere il proprio giudizio sul DLC. Per presentare nel dettaglio i contenuti di questo nuovo tassello produttivo proposto da CyberConnect 2 e le nostre opinioni in merito, abbiamo realizzato una Video Recensione appositamente dedicata a Il risveglio di un nuovo potere: come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure spostarvi temporaneamente sul Canale YouTube di Everyeye.it, buona visione!



Ovviamente, sulle nostre pagine trovate già disponibile anche una ricca e tradizionale recensione del DLC di Dragon Ball Z Kakarot, redatta per l'occasione dal nostro Gariele Laurino.