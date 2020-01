Dragon Ball Z Kakarot: un video spiega il combattimento e la raccolta di Sfere del Drago

Dragon Ball Z Kakarot è ormai ben saldo nelle nostre console, e nonostante non si tratti di un gioco perfetto (leggete la nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot per capire) ha comunque fatto breccia nei cuori degli appassionati della celebre serie manga/anime di Akira Toriyama.

Il gioco è uscito già da qualche giorno, e Bandai Namco ha ben pensato di diffondere un nuovo video dedicato ai neofiti e a chi ancora non ha deciso se dare o meno una chance al titolo, in cui vengono spiegati più nel dettaglio il combattimento e la raccolta delle Sfere del Drago, due aspetti chiave del gioco e della serie in generale.

"Più diventi forte, migliori sono le ricompense. Impara di più sui tuoi nemici ed inizia a raccogliere tutte e sette le Sfere del Drago in Dragon Ball Z Kakarot" si legge nella discussione del video, che trovate come di consueto in cima alla news.

Nel frattempo, oltre alla recensione alla quale vi rimandiamo, sul nostro sito trovate tantissime news e informazioni su Dragon Ball Z Kakarot se volete approfondire sul titolo di Bandai Namco. Se aveste bisogno di un aiuto per proseguire nel gioco, potete dare un'occhiata alla nostra guida di Dragon Ball Z Kakarot.