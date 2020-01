Dragon Ball Z Kakarot: video unboxing italiano della Collector's Edition

Manca davvero poco all'uscita di Dragon Ball Z Kakarot, il kolossal action ruolistico di Bandai Namco e CyberConnect2: nell'attesa, vi mostriamo la Collector's Edition attraverso il consueto video unboxing, questa volta più ricco che mai grazie ai tanti contenuti presenti nella confezione.

All'interno di questa edizione speciale di DBZ Kakarot (in vendita su Amazon.it a 229.99 euro), gli appassionati dell'epopea di Goku troveranno un artbook con copertina rigida, la mappa del mondo di gioco, un diorama esclusivo, il Season Pass e il gioco racchiuso in una custodia Steelbook in metallo.

Chi acquisterà la Collector's Edition e tutti coloro che prenoteranno il gioco, a prescindere dalla versione e dalla piattaforma di riferimento, potranno sbloccare missione secondaria Una Sfida con gli Amici, un oggetto speciale per cucinare e, soprattutto, potranno ricevere l'accesso anticipato all'Allenamento di Bonyu, il nuovo personaggio originale creato espressamente per questo videogioco dal papà del manga di Dragon Ball, Akira Toriyama.

Prima di lasciarvi al video unboxing dell'edizione per collezionisti, ricordiamo che l'uscita del nuovo gioco di DBZ è prevista per il 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La recensione di Dragon Ball Z Kakarot potrà essere pubblicata a partire dalle 16:00 di giovedì 16 gennaio, non mancate!