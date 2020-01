Dragon Ball Z Kakarot X Untitled Goose Game: l'Oca è un Saiyan grazie a una mod!

Con Dragon Ball Z: Kakarot da poco approdato su PC e con il superamento del traguardo di oltre un milioni di copie vendute per Untitled Goose Game, forse era soltanto questione di tempo.

Stiamo parlando della realizzazione di una mod dedicata al palmipede più dispettoso dell'intero universo videoludico: l'Oca della produzione firmata dal team australiano House House. Ad occuparsi della sua realizzazione è stato un appassionato noto come "Mastaklo", che ha deciso di realizzare un bizzarro cross-over tra l'opera di CyberConnect 2 ed Untitled Goose Game. Per osservare il risultato delle sue fatiche, potete visionare il video che trovate in apertura a questa news.

Nel filmato, possiamo osservare la creatura spiccare con disinvoltura il volo a velocità da vero guerriero Saiyan, superando dirupi ed affiancando il fidato Junior in un combattimento contro alcuni avversari. Immancabile una sequenza che vede l'Oca guidare la Nuvola Speedy (o Nuvola d'Oro, a seconda dell'adattamento) nei cieli di Dragon Ball Z: Kakarot, anche se in verità dubitiamo che la protagonista di Untitled Goose Game possa vantare un cuore abbastanza puro da poter utilizzare la nuvola magica.



Non potendo dare tuttavia una risposta certa, non ci resta che ricordarvi che potete seguire tutte le novità legate al titolo, all'interno della nostra pagina evento Dragon Ball Z: Kakarot.