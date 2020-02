Dragon Ball Z, Sei tu il numero uno: il discorso di Vegeta in Kakarot con le voci italiane

Siamo degli in guaribili nostalgici, ormai lo sapete troppo bene. Dragon Ball Z Kakarot, action RPG dato alle stampe lo scorso mese da Bandai Namco Entertainment, ci ha riportato alla mente innumerevoli ricordi vissuti durante la nostra adolescenza, quando l'anime di Akira Toriyama è andato in onda per la prima volta in Italia sulle reti Mediaset.

Tra le scene più iconiche della serie Z figura senza ombra di dubbio il discorso che Vegeta pronuncia durante la saga di Bu, mentre osserva Goku nella forma di Super Saiyan 3 tenere testa al potentissimo nemico. In quel momento, l'orgoglioso principe di Saiyan ripercorre i principali avvenimenti della serie Z e infine ammette la superiorità del protagonista della serie, pronunciando le celebri parole "Sei tu il numero 1". Una scena indimenticabile, che abbiamo deciso di ricreare in Dragon Ball Z Kakarot utilizzando la voce italiana di Vegeta, Gianluca Iacono, il cui timbro è stampato indelebilmente nei nostri ricordi. Potete ammirarla in cima a questa notizia, buona visione!

Cosa ne pensate del nostro montaggio? Non è la prima volta che ci cimentiamo in un'operazione di questo tipo. Nei mesi scorsi, ad esempio, abbiamo ricreato il filmato iniziale di Kakarot con la sigla italiana What's My Destiny Dragon Ball e lo scontro tra Goku e Freezer con il doppiaggio Mediaset. Dragon Ball Z Kakarot, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.