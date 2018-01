ha pubblicato il primo trailer di, browser game annunciato alla fine della scorsa settimana. Il video permette di dare un primo sguardo alle meccaniche di gameplay di questo nuovo titolo.

Dragon Ball Z X Keepers si presenta come un gioco di combattimento 4v4 con un sistema di controllo semplificato e meccaniche semplici da assimilare, perfetto per partite mordi e fuggi. Il gioco uscirà in Giappone durante la primavera come parte del servizio Yahoo! Game Room, nessuna notizia per quanto riguarda una eventuale localizzazione in lingua inglese.