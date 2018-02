Dragon Ball Z X Keepers si mostra nel suo secondo trailer

ha quest'oggi rilasciato il secondo trailer dedicato a, nuovo browser game per PC basato sulla celebre opera di Akira Toryiama.

Il titolo viene descritto come un picchiaduro survival 4v4 in cui, similmente a quanto vediamo in FighterZ, sarà possibile switchare diversi personaggi in battaglia. Il sistema di controllo sarà semplice ed intuitivo, basato su click basilari. Il gioco permetterà inoltre ai giocatori di collaborare in battaglia, nonché di chattare e condividere oggetti.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Dragon Ball Z X Keepers uscirà su PC in Giappone tramite il servizio di gaming di Yahoo! durante la stagione primaverile. Potete effettuare la pre-registrazione al gioco seguendo questo collegamento.