Dragon Quest Builders 2 arriva su Xbox Game Pass, ecco la data

Il leak del Microsoft Store su Dragon Quest Builders 2 si è rivelato esatto: Square Enix ha annunciato che il gioco arriverà su sulle console della famiglia Xbox e su Game Pass (Console, Cloud e PC) dal prossimo 4 maggio.

Dragon Quest Builders 2 è il sequel di Dragon Quest Builders, RPG con meccaniche di costruzione realizzato in collaborazione con Yuji Horii (papà di Dragon Quest) Bird Studio (fondato da Akira Toriyama, celebre autore di Dragon Ball) e con il compositore Koichi Sugiyama. Il gioco supporta la cross-progression su PC e Xbox permettendo così di condividere salvataggi e obiettivi tra le due piattaforme.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Dragon Quest Builders 2 che si chiude con queste parole: "Dragon Quest Builders 2 è una ventata di aria fresca. Mentre il primo episodio del crossover fra Minecraft e DQ puntava tutto sull’aspetto da builder game, trascurando la componente ruolistica e la narrazione, la nuova proposta di Square Enix riesce invece ad amalgamare con maestria i vari elementi del prodotto."

Una bella occasione dunque per recuperare questo apprezzato spin-off di Dragon Quest in stile Minecraft, un gioco fresco e originale ancora oggi, a qualche anno dalla sua pubblicazione, per la prima volta disponibile anche sulle console della famiglia Xbox.