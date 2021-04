Dragon Quest Builders 2 a maggio su Xbox Game Pass: leak dal Microsoft Store

Gli abbonati al servizio Microsoft non hanno ancora fatto in tempo a smaltire i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile 2021, che già si inizia a discutere dei possibili arrivi di maggio.

Ad offrire lo spunto è la stessa Microsoft, non nuova ad involontarie anticipazioni veicolate dalle pagine del Windows Store. Il negozio digitale riferisce infatti dell'imminente arrivo di Dragon Quest Builders 2, già disponibile su PC, anche su console di casa Xbox. Con una data di lancio fissata per il 5 maggio 2021, il titolo Square Enix dovrebbe trovare spazio nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate sin dal Day One.

La versione del titolo in dirittura di arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S dovrebbe inoltre includere diversi DLC, tra i quali vengono espressamente citati Hotto Stuff Pack, Modernist Pack, Aquarium Pack, Designer’s Sunglasses, Historic Headwear, Dragonlord’s Throne e altri ancora. Presenti all'appello ovviamente tutti i contenuti del gioco originale, inclusa la modalità multiplayer di Dragon Quest Builders 2, che consente ad un massimo di 4 giocatori di condividere un0avventura tra le lande del peculiare ibrido tra Dragon Quest e Minecraft.



Nell'estate 2019, Dragon Quest Builders 2 contava oltre un milione di copie vendute, a seguito dell'esordio dei gioco su PlayStation 4 e Nintendo Switch.