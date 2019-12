Dragon Quest Builders 2 per PC è disponibile da oggi su Steam

Square Enix pubblica oggi Dragon Quest Builders 2 per PC: la versione Steam ha tutti i contenuti scaricabili (DLC) usciti in precedenza con il season pass della versione PlayStation 4, tra cui i pack Hotto Stuff, Aquarium, Modernist, nuove ricette, tagli di capelli, vestiti e aree da esplorare.

Fin dalla sua uscita su console quest’anno, Dragon Quest Builders 2 ha conquistato i cuori di più di un milione di giocatori in tutto il mondo. I giocatori su PC possono partire per un’avventura a blocchi da soli o con i loro amici nella modalità co-op e mettersi nei panni di un giovane costruttore naufragato sull’Isola del Risveglio insieme a Malroth, un giovane misterioso che soffre di amnesia. I due esploreranno insieme varie isole e svilupperanno a mano a mano varie abilità per cercare di diventare costruttori esperti aiutando i cittadini, creando materiali e combattendo contro i nemici.

Dragon Quest Builders 2 è ora disponibile per PC e PlayStation 4. Da oggi fino al 6 gennaio 2020, i costruttori che acquisteranno il gioco su Steam riceveranno vari contenuti bonus con cui personalizzare la loro esperienza. Chi non conosce ancora il gioco può anche scaricare la demo di Dragon Quest Builders 2 gratis che include le prime tre aree (l’area del tutorial, l’Isola del Risveglio e una grossa parte di Camposolco).